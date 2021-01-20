Губернатор ЯНАО назвал две главные проблемы региона

Смертность в ДТП и киберпреступность — две главные проблемы ЯНАО Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Губернатор Дмитрий Артюхов на заседании коллегии УМВД России по ЯНАО обозначил две главные проблемы региона: киберпреступность и число погибших и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщается на сайте правительства округа.

«У нас остаются направления, по которым мы должны активно работать — это в первую очередь борьба с киберпреступлениями и задача, которую поставил президент, по снижению числа пострадавших в ДТП. Правительство округа продолжит оказывать вам поддержку. В округе развернута масштабная система контроля на дорогах и видеонаблюдение в городах», — приводит слова губернатора пресс-служба правительства.

Только за прошлую неделю было зарегистрировано 24 факта мошенничества в интернете. Киберпреступники похитили более 2 миллионов рублей у ямальцев. А по данным госавтоинспекции округа, с начала 2021 года на ямальских дорогах в 260 зарегистрированных ДТП погибли 7 человек, еще 13 травмированы, в их числе двое детей.

Ранее URA.RU сообщало о смертельном ДТП на трассе Сургут-Салехард. Тогда погибли два человека.