Власти ХМАО нашли способ пресечь теневую торговлю ковид-справками

В ХМАО сайты, продающие фальшивые ковид-тесты, будут блокироваться нейросетью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ХМАО остановят распространение фальшивых справок с отрицательным результатом на коронавирус с помощью искусственного интеллекта. Об этом URA.RU рассказал директор департамента информационных технологий Павел Ципорин.

«Система АИС „Поиск“ обучена сама искать в интернете похожие слова и выражения, читать тексты и изображения на картинках и понимать, подходит это под запрещенный контент или нет. Теперь нам надо „доучить“ систему, чтобы она могла искать сайты по продаже фиктивных справок», — рассказал URA.RU Ципорин.

Чиновник добавил, что сейчас система настроена на поиск сторонников запрещенной в России террористической организации ИГИЛ и распространителей наркотиков, а обучение искусственного интеллекта новой задаче займет примерно полторы недели. Когда «Поиск» начнет работать в этом направлении, информация о поддельных справках будет уходить в Роскомнадзор для блокировки сайта, где их продают.

Ранее URA.RU писало, что в России нейросеть научили ставить диагнозы. Точность такого диагноза варьируется от 75 до 91% в зависимости от подробностей о симптомах.