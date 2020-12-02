В России нейросеть научили ставить диагнозы

Искусственный интеллект от «СберЗдоровье» способен определить 95% диагнозов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Онлайн-сервис определения предварительного диагноза с помощью искусственного интеллекта появился в России. Его разработали специалисты компаний «СберЗдоровье», «СберМед ИИ» и «Лаборатория по искусственному интеллекту», входящих в группу Сбербанка.

Как рассказал представитель сервиса, пациенту нужно в свободной форме указать симптомы, чтобы система определила три наиболее вероятных диагноза. «Точность распознавания варьируется от 75 до 91% в зависимости от причины болезни: чем подробнее дана информация о симптомах, тем выше шанс постановки верного диагноза», — объяснил собеседник РБК. Разработчики загрузили в программу более четырех миллионов диагнозов в обезличенном виде.

Система охватывает 95% всех возможных случаев болезни россиян при первом обращении в больницы. Представитель «СберЗдоровье» подчеркнул, что нейросеть опирается на экспертизы сотен тысяч врачей, а не нескольких специалистов.

Искусственный интеллект будет работать и в других сферах здравоохранения. Например, в Москве он поможет определять сотрудникам скорой помощи, нужна человеку неотложная или экстренная помощь, пишут «Дни.ру». Кроме этого, сейчас нейросеть учится защищать пользователей соцсети «ВКонтакте» от негатива и травли в комментариях, добавляет « Утро.ру ».