Названа причина резкого падения рейтинга малых партий

Рейтинг непарламентских политсил упал с 16% до 7% Фото: depositphotos.com

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Резкое падение рейтинга малых партий связано со снижением ими информационной активности после региональных выборов 2020 года. Об этом URA.RU заявили несколько политологов и представителей политобъединений. 22 января Фонда общественного мнения опубликовал данные опроса, согласно которым за неделю рейтинг непарламентских политсил упал с 16% до 7%

Результаты опроса закономерны из-за того, что малые партии перешли в «спящий режим», считает политолог Марат Баширов «Но ближе к выборам в Госдуму в сентябре непарламентские силы могут вновь набрать рейтинг», — предполагает он. С коллегой солидарен эксперт Дмитрий Солонников. «Все мы помним как „Новые люди“, например ярко заявили о себе в 2020 году. И где они теперь? Нет информации — нет партии», — отмечает специалист.

Политолог Александр Пожалов заметил, что ФОМ впервые с начала пандемии вернулся к очному опросу населения вместо телефонного, что, по мнению эксперта, дает более качественный результат. «Из сегодняшнего опроса ФОМ хорошо видна реальная цена всему этому распиаренному „массовому запросу на малые партии“, как только речь заходит о моделировании избирателем ситуации реального выбора», — прокомментировал эксперт исследование

В пресс-службе партии «Зеленая альтернатива» URA.RU заявили, что тоже соотносят снижение рейтинга с неактивностью. «Малые партии с начала года, в том числе и наша, дают очень мало инфоповодов, которые могли бы стать предметом дискуссии. В основном потому, что готовятся к большой схватке», — сообщили там. В пресс-службе партии «Яблоко» выразили сомнения в объективности ФОМ. «Мы очень спокойно относимся к исследованиям государственных социологических служб. Как правило, они отражают настроения власти, а не общества».

Парламентские партии, по данным ФОМ, показали в целом позитивные результаты. Так, рейтинг ЕР вырос за неделю с 28% до 32%, рейтинг ЛДПР — с 11% до 13%, рейтинг СР — с 4% до 5%, показатели КПРФ остались на прежнем уровне — 12%.