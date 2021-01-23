Американисты: как экономика России может пострадать из-за США

Любое колебание американской финансовой системы отразится на всех странах мира, уверен Юрий Рогулев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Любое колебание американской финансовой системы отразится на экономике России и других стран мира. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев.

По словам американиста, США вросли корнями в мировую экономическую систему. «Все расчеты в мировой экономике производится в долларах, которые проходят через американские банки, поэтому любое колебание состояния американской финансовой системы отразится не только на России, но и на всех странах», — объяснил Рогулев.

При этом, считает американист, США не будут прибегать к жестким экономическим санкциям, например к отключению России от платежной системы SWIFT. «Мы продаем за границу нефть. Как они с нами рассчитываться будут? В портфелях что ли в Россию будут деньги возить? Отключая Россию, ты другим концом ударяешь по [другим] странам», — сказал Рогулев.

Политолог, американист Михаил Синельников-Оришак в беседе с URA.RU отметил, что США направляют свои санкции в первую очередь против российской элиты. «Расчет на то, что российская элита прогнется, как прогибалась неоднократно», — предположил он.

Ранее публицист Анатолий Вассерман заявил, что запущенные в Соединенных Штатах процессы приведут к окончательному краху либерального режима в этой стране, пишет агентство Nation News. Тем временем США расширили санкции против России в рамках закона о противодействии противникам страны. Они касаются трубоукладчика «Фортуна», участвующего в строительстве «Северного потока-2», а также ходящих под флагом РФ судов «Максим Горький» и «Сьерра», сообщает «Национальная служба новостей».