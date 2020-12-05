Леонид Кравчук предлагает оставить Россию без международной расчетной системы SWIFT Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В отношении России должны быть введены новые санкции из-за ситуации в Донбассе. Об этом заявил экс-президент Украины и глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта Леонид Кравчук.

«Если до конца года ничего не произойдет, то, я думаю, начало нового года будет началом нового стандарта нашего понимания ситуации», — заявил Кравчук в эфире телеканала «Украина-24», говоря о сроках введения новых санкций в отношении РФ. «Это могут быть санкции, которые касаются международной расчетной системы (SWIFT -прим.ред). — Мы будем это просить и требовать. Мы будем требовать и другие санкции», — подчеркнул Кравчук. Он отметил, что отключение России от международной расчетной системы ударит по всему государству, а не по отдельным компаниям и личностям.

Экс-президент Украины рассказал, что правительство готово начать переговоры с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, когда произойдет демилитаризация региона. При этом он считает, что минский процесс уже не будет нужен, так как «мы будем иметь дело со своими людьми».

В ноябре полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что предложенный украинской делегацией на заседании трёхсторонней контактной группы план действий по урегулированию конфликта противоречит Минским соглашениям. По его словам, «представленный проект плана — это очередная имитация переговорного процесса с единственной ясно выраженной целью: созыв очередного саммита в нормандском формате», — цитировало Грызлова RT.