Действующий президент США Дональд Трамп обвинил своего конкурента на президентских выборах Джо Байдена в получении денег от России, так как именно РФ является главным геополитическим противником Америки. Об этом в беседе с URA.RU заявил политолог, американист Михаил Синельников-Оришак.
Ранее Трамп сообщил, что Джо Байден получил 3,5 млн долларов от России через президента РФ Владимира Путина. Действующий президент США в ходе финальных дебатов рассказал о связи своего конкурента с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым и его женой, предпринимательницей Еленой Батуриной.
«В сознании укрепилось, что Россия — противник», — считает политолог. Политолог уточнил, что получение денег в обход социальных каналов — это предательство, которое может привести не только к импичменту, но и к уголовной ответственности.
Однако настоящим противником США, обращает внимание собеседник URA.RU, по всем показателям является Китай. По мнению Синельникова-Оришака, Америка еще надеется договориться с Китаем, поэтому «не создает из него зло».
Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров считает заявление Трампа совершенно абсурдным и скандальным, пишет радио Sputnik. При этом он полагает, что Трамп сказал это из-за того, что проигрывает Байдену.
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