Почему Трамп обвинил Байдена в связях с Россией. Объяснение политолога

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дональд Трамп, трамп дональд
Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в том, что он получал деньги от РФ Фото: wikimedia.org/Gage Skidmore

Действующий президент США Дональд Трамп обвинил своего конкурента на президентских выборах Джо Байдена в получении денег от России, так как именно РФ является главным геополитическим противником Америки. Об этом в беседе с URA.RU заявил политолог, американист Михаил Синельников-Оришак.

Ранее Трамп сообщил, что Джо Байден получил 3,5 млн долларов от России через президента РФ Владимира Путина. Действующий президент США в ходе финальных дебатов рассказал о связи своего конкурента с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым и его женой, предпринимательницей Еленой Батуриной.

«В сознании укрепилось, что Россия — противник», — считает политолог. Политолог уточнил, что получение денег в обход социальных каналов — это предательство, которое может привести не только к импичменту, но и к уголовной ответственности.

Однако настоящим противником США, обращает внимание собеседник URA.RU, по всем показателям является Китай. По мнению Синельникова-Оришака, Америка еще надеется договориться с Китаем, поэтому «не создает из него зло».

Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров считает заявление Трампа совершенно абсурдным и скандальным, пишет радио Sputnik. При этом он полагает, что Трамп сказал это из-за того, что проигрывает Байдену.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...