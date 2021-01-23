Американскую версию российского внедорожника УАЗ «Патриот», которую в США будут продавать под брендом Bremach Taos, высоко оценили зарубежные автоэксперты. Американский портал HotCars назвал его бюджетным и надежным, как танк.
«Российский внедорожник является исключительным автомобилем 4×4, который не только доступен по цене, но и надежен», — пишет издание. Автоэксперты отмечают, что российская машина оснащена высококлассными функциями, которых нет даже в роскошных внедорожниках, продающихся в несколько раз дороже — например, системой контроля устойчивости автомобиля, которая помогает предотвратить занос машины на поворотах, и антиблокировочной системой. Стоимость автомобиля стартует с 26 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей).
Оценить российский внедорожник уже успели и рядовые иностранные автомобилисты. Комментируя материал о Bremach Taos в Facebook, они даже разругались. Так, Джон Прайор заявил, что скорее купит эту машину, чем авто британской автомобильной компании LDV или поддержит Коммунистическую партию Китая. Он также отметил, что американские машины по большей части — это утиль. «Щели панели, отслоение краски… Они ужасные», — заключил он. На это пользователь Майк Херши указал ему на глупость. А Ахмад Зия заявил, что Россия — тоже деспотичное государство, как и Китай.
Джош Дункан назвал Bremach Taos коммунистической машиной. «Он новый, но выглядит таким старым», — дополнил его Джои Хуарес. При этом пользователь Пьетро Пира отметил технические характеристики авто.
Ранее латиноамериканский дистрибьютор УАЗ стал официальным спонсором чилийской футбольной команды «Палестино». Автоэксперт Олег Осипов объяснил это популярностью УАЗов в Латинской Америке, пишет «Национальная служба новостей».
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