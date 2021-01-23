23 января 2021

Экономисты: правительство не сможет сдержать рост цен на продукты. Это приведет к дефициту

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Супермаркет
Изготовители начнут экономить на производстве этих товаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Заморозка цен на продукты в России

Заморозка цен на макароны, яйца и картофель спровоцирует подорожание этих продуктов. Об этом URA.RU рассказал директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ, бывший помощник главы Минфина РФ Олег Буклемишев.

«Если вмешиваться в действие ценового механизма, возникнут побочные эффекты. Цены вырастут ровно на те товары, стоимость которых государство решило „заморозить“. В данном случае подорожают макароны, яйца и картофель», — уверен Буклемишев. По его словам, производители начнут экономить: занижать качество товара, уменьшать объемы продукта и упаковки, повышать цены на аналоги, которые не контролируются.

По словам экономиста, члена генсовета «Деловой России» Антона Любича, регулирование цен приводит к тому, что из категории товара, попадающего под заморозку, производитель выделяет подгруппу, не попадающую под нее. «Цена на другие товары производителя растет, потому что убытки от производства контролируемого товара изготовитель включает в его стоимость», — утверждает эксперт.

При этом преподаватель Уральского государственного экономического университета Константин Юрченко считает, что ретейлерам невыгодно завышать цены на другие продукты, чтобы отыграть недополученную прибыль, из-за жесткой конкуренции. Однако регулирование стоимости товаров, как отмечает экономист, приведет к их дефициту, так как производители могут просто уйти с рынка из-за невыгодных условий.

Ранее Минсельхоз рекомендовал региональным властям провести с производителями переговоры о сдерживании цен на макароны, яйца и картофель, передает агентство Nation News. Бывший замминистра экономики России по вопросам аграрного сектора Иван Стариков заявил, что госрегулирование цен неэффективно, а проблему нужно решать адресной помощью нуждающимся, пишет «Национальная служба новостей».

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