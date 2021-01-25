Warner Brothers и HBO снимут сериал о Гарри Поттере

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Каннские львы 2015 в Синемапарк. Екатеринбург, кинотеатр, кинозал
Гарри Поттер из кинотеатров перекочует на телевидение Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Студия Warner Brothers ведет переговоры с сервисом HBO Max о съемках сериала по вселенной Гарри Поттера. Проект находится на ранней стадии разработки.

«Руководители [студий] провели серию встреч со сценаристами с целью привести франшизу на телевидение», — пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на источники. При этом решение о выборе сценариста не принято, переговоры с кандидатами продолжаются.

Готовящийся сериал станет эксклюзивом HBO Max. При этом представители стримингового сервиса, как и Warner Brothers, не подтвердили и не опровергли возможное появление сериала о Гарри Поттере. Отмечается, что автор книг о волшебной вселенной Джоан Роулинг владеет всеми правами. Ни одного решение о каком-либо проекте не может быть принято без ее одобрения, также она контролирует все производство.

Предыдущие восемь фильмов о Гарри Поттере принесли Worner Brothers более семи миллиардов долларов. Также студия занимается производством серии фильмов «Фантастические твари» — приквелов фильмов о Гарри Поттере — и участвует в создании тематических парков во вселенной Роулинг в разных странах мира.

Осенью 2020 года в Лондоне установили памятник Гарри Поттеру. Бронзовая статуя расположена на Лестер-сквер, где установлены и другие фигуры знаменитых персонажей культовых фильмов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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