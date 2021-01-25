Warner Brothers и HBO снимут сериал о Гарри Поттере

Студия Warner Brothers ведет переговоры с сервисом HBO Max о съемках сериала по вселенной Гарри Поттера. Проект находится на ранней стадии разработки.
«Руководители [студий] провели серию встреч со сценаристами с целью привести франшизу на телевидение», — пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на источники. При этом решение о выборе сценариста не принято, переговоры с кандидатами продолжаются.
Готовящийся сериал станет эксклюзивом HBO Max. При этом представители стримингового сервиса, как и Warner Brothers, не подтвердили и не опровергли возможное появление сериала о Гарри Поттере. Отмечается, что автор книг о волшебной вселенной Джоан Роулинг владеет всеми правами. Ни одного решение о каком-либо проекте не может быть принято без ее одобрения, также она контролирует все производство.
Предыдущие восемь фильмов о Гарри Поттере принесли Worner Brothers более семи миллиардов долларов. Также студия занимается производством серии фильмов «Фантастические твари» — приквелов фильмов о Гарри Поттере — и участвует в создании тематических парков во вселенной Роулинг в разных странах мира.
Осенью 2020 года в Лондоне установили памятник Гарри Поттеру. Бронзовая статуя расположена на Лестер-сквер, где установлены и другие фигуры знаменитых персонажей культовых фильмов.
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