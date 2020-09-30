В Лондоне появился памятник персонажу книг Джоан Роулинг Гарри Поттеру. Об этом сообщает Forbes.
«Бронзовая статуя станет следующей, которая присоединится к коллекции статуй на тему фильмов на лондонской Лестер-сквер», — пишет издание. На площади также можно увидеть других известных киногероев, таких как Мэри Поппинс, медвежонок Паддингтон, Мистер Бин, Бэтмен, Багз Банни и Чудо-женщина.
Статуя изображает Поттера летящем на метле «Нимбус-2000» во время игры в квиддич. Это сцена из первого фильма о волшебнике «Гарри Поттер и философский камень». В следующем году исполнится 20 лет со дня мировой премьеры картины.
Семь романов о Гарри Поттере, выходивших с 1997 по 2007 годы, принесли Роулинг всемирную славу. Общий тираж книг, изданных более чем на 80 языках, превышает 500 млн экземпляров. По этим произведениям сняты восемь фильмов поттерианы.
Ранее в Twitter начали распространять хештег #RIPJKRowling (Rest in pace — «Покойся с миром»). Пользователи соцсети не оценили высказывания британской писательницы Джоан Роулинг в адрес сексуальных меньшинств. Сыгравший Хагрида актер Робби Колтрейн оказался на стороне писательницы в конфликте с фанатами, передает телеканал 360.
new harry potter statue unveiled in leicester square pic.twitter.com/o3dFj7MREH— robert (@rtw1026) September 30, 2020
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