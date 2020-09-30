30 сентября 2020

В Лондоне появился памятник Гарри Поттеру. ФОТО

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Приём консульства Британии в Хайяте. Екатеринбург, англия, флаг великобритании
Памятник Гарри Поттера стоит на площади в Лондоне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Лондоне появился памятник персонажу книг Джоан Роулинг Гарри Поттеру. Об этом сообщает Forbes.

«Бронзовая статуя станет следующей, которая присоединится к коллекции статуй на тему фильмов на лондонской Лестер-сквер», — пишет издание. На площади также можно увидеть других известных киногероев, таких как Мэри Поппинс, медвежонок Паддингтон, Мистер Бин, Бэтмен, Багз Банни и Чудо-женщина.

Статуя изображает Поттера летящем на метле «Нимбус-2000» во время игры в квиддич. Это сцена из первого фильма о волшебнике «Гарри Поттер и философский камень». В следующем году исполнится 20 лет со дня мировой премьеры картины.

Семь романов о Гарри Поттере, выходивших с 1997 по 2007 годы, принесли Роулинг всемирную славу. Общий тираж книг, изданных более чем на 80 языках, превышает 500 млн экземпляров. По этим произведениям сняты восемь фильмов поттерианы.

Ранее в Twitter начали распространять хештег #RIPJKRowling (Rest in pace — «Покойся с миром»). Пользователи соцсети не оценили высказывания британской писательницы Джоан Роулинг в адрес сексуальных меньшинств. Сыгравший Хагрида актер Робби Колтрейн оказался на стороне писательницы в конфликте с фанатами, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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