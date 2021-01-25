Рудковская отказалась отдавать права на «Гном Гномыча»

Родители Саши Плющенко, — он же «Гнома Гномыч», — подали заявку на регистрацию его прозвища в качестве бренда. Таким образом, они надеются помешать пензенскому предпринимателю в производстве детской одежды под соответствующей маркой.
«Если вы наберете „Гном Гномыч“ в интернете, то сразу выходит Александр Плющенко. Это бренд, который раскрутили мы», — заявила мать Саши Яна Рудковская. Она рассказала, что уже довольно давно подала заявку на регистрацию товарного знака и у других претендентов на бренд очень мало шансов.
Ранее стало известно, что предприниматель из Пензенской области Шухрат Рахимов подал заявку на регистрацию товарного знака «Гном-Гномыч». От варианта Плющенко наименование отличается лишь тире между двумя словами. Под данным брендом он с 2014 года производит детские вещи. По мнению Рудковской, бизнесмен таким образом пытается нажиться за счет популярности прозвища в соцсетях.
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