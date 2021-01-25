В Кургане сотрудникам школ предложили готовиться к сокращениям

Курганские психологи могут остаться без работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После объединения школ в Курганской области некоторых сотрудников предупредили о возможном сокращении. Работы могут лишиться психологи. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры знакомые с ситуацией.

«После начала процедуры объединения двух школ в Кургане психолога предупредили о сокращении. Она работает к школе, где учится 500 человек. То есть как раз соблюдается норма по количеству учеников. А в другой школе учится 1500 учеников. Там тоже есть психологи, но в той школе был неприятный инцидент, который ставит под сомнение их компетентность», — рассказал источник. По его сведениям, женщина переживает и за вероятную потерю работы и за детей.

По словам другого источника, психологи, действительно, обсуждают возможность потери работы после оптимизации школ и детсадов. При этом увеличивается число детей, которые живут в неблагополучных семьях. «Часто доверие завоевывается месяцами и есть положительная динамика, дети начинают лучше учиться. При смене психолога результат может быть непредсказуемым», — пояснил инсайдер.

В пресс-службе правительства со ссылкой на данные департамента образования и науки опровергли сокращение психологов при объединении школ. «Количество обучающихся в них не уменьшается, а, следовательно, количество ставок психологов не может быть сокращено. На 500 учеников, согласно федеральным нормам, предусмотрена одна ставка психолога. Сейчас в Курганской области обучается 100 тысяч школьников, при этом в школах работают 159 педагогов-психологов [629 школьников на одного психолога]», — отметили власти региона.

Ранее агентство сообщало, что в поселке Лебяжье Курганской области из-за объединения двух детских садов сокращают психолога. Оптимизация коснулась двух детских садов.