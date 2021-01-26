Умер бывший вице-премьер РФ Приходько

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ПМЭФ-2015. Панельная сессия «Экономика. Честные ответы на злободневные вопросы». Санкт-Петербург, приходько сергей
Сергей Приходько умер в возрасте 64 лет Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Москве на 65 году жизни скончался бывший зампредседателя правительства РФ Сергей Приходько. Причиной смерти чиновника называется продолжительная болезнь.

«Сергей Приходько умер в возрасте 64 лет», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники близкие к семье чиновника. В качестве причины смерти Приходько называется боковой амиотрофический склероз.

С мая 2013 года по май 2018 Приходько занимал должность заместителя председателя правительства РФ. С 2018 по 2020 год являлся первым замруководителя аппарата правительства. В 2018 году стал одним из героев расследования Алексея Навального, наряду с Олегом Дерипаской и Настей Рыбкой.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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