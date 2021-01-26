Соловьев об избиении женщины ОМОНом: отталкивание ногой в живот

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Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, соловьев владимир
Владимир Соловьев высказался о поведении пострадавшей на митинге женщины Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пострадавшую на незаконном митинге Марганиту Юдину ОМОНовец просто оттолкнул ногой в живот. Так считает журналист и телеведущий Владимир Соловьев, об этом он рассказал на YouTube-канале в программе «Полный контакт».

«Оттолкнули ногой, упираясь в живот», — описал ситуацию Соловьев. Журналист подчеркнул, что у него есть вопросы и к Юдиной, и к оператору, который снимал происходящее, поскольку женщина, якобы, намеренно посмотрела сначала в камеру, а потом двинулась на ОМОН.

Инцидент произошел во время незаконных протестов 23 января в Петербурге. Маргарита Юдина встала на пути ОМОНа, за что один из правоохранителей пнул ее ногой в живот. Женщина получила серьезную травму головы. Позже сотрудник ОМОН извинился перед ней, пишет «Национальная служба новостей». Пострадавшая простила молодого человека, уточняет RT. Тем не менее Юдина намерена обратиться в следственные органы для разбирательства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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