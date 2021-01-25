25 января 2021

Получившая удар в живот от силовика петербурженка обратится в СК

© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссия по оплате труда Курган, следственный комитет, полковник, погоны
По словам Юдиной, ее весь день уговарили простить полицейского, а в присутствии видеокамер она растерлась и приняла извинения Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Петербурженка Маргарита Юдина, которая пострадала во время несогласованной акции, обратится с заявлением в Следственный комитет. Об этом журналистам рассказала сама женщина.

Инцидент произошел 23 января. Сотрудник ОМОН ударил женщину в живот во время незаконного митинга в поддержку блогера Алексея Навального. Петербурженка получила травму головы. Позже мужчина пришел к пострадавшей в больницу с цветами и попросил прощения.

Юдина простила силовика, однако потом пожалела о своем решении. В разговоре с порталом 47news она призналась, что ее весь день уговорили простить полицейского, а в присутствии видеокамер она растерлась и приняла извинения. «Все равно нужно, чтобы это дело имело законный ход, а не мелодраматический. Поэтому я намерена обратиться в Следственный комитет и узнать, кто напал на меня», — объяснила она свое решение «Новой газете».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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