Получившая удар в живот от силовика петербурженка обратится в СК

Петербурженка Маргарита Юдина, которая пострадала во время несогласованной акции, обратится с заявлением в Следственный комитет. Об этом журналистам рассказала сама женщина.
Инцидент произошел 23 января. Сотрудник ОМОН ударил женщину в живот во время незаконного митинга в поддержку блогера Алексея Навального. Петербурженка получила травму головы. Позже мужчина пришел к пострадавшей в больницу с цветами и попросил прощения.
Юдина простила силовика, однако потом пожалела о своем решении. В разговоре с порталом 47news она призналась, что ее весь день уговорили простить полицейского, а в присутствии видеокамер она растерлась и приняла извинения. «Все равно нужно, чтобы это дело имело законный ход, а не мелодраматический. Поэтому я намерена обратиться в Следственный комитет и узнать, кто напал на меня», — объяснила она свое решение «Новой газете».
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