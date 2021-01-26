Песков объяснил насилие со стороны силовиков на митингах

Эти агрессивные «мирные» протестующие провоцируют насилие, рассказал представитель Кремля Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Во время акций протеста, прошедших 23 января в России, агрессии со стороны протестующих было гораздо больше, чем у силовиков. Об этом во время общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об отсутствии уголовных дел за насилие над участниками митингов.

«Уровень насилия со стороны участников акций был достаточно беспрецедентным, они вели себя чрезвычайно агрессивно. Случаи агрессии против представителей органов правопорядка было несравнимо больше, чем нежелательных проявлений в том, как действовали ОМОН и полиция», — защитил силовые структуры Песков.

При этом он подтвердил, что грубость со стороны органов правопорядка имела место. «На это последовала моментальная реакция, ведутся разбирательства. Это еще раз доказывает оправданность предупреждений об опасности участия в несанкционированных митингах. Эти агрессивные „мирные“ протестующие провоцируют насилие», — сказал представитель Кремля.

В Следственном комитете России уже заявили, что завели после несанкционированной акции четыре уголовных дела в отношении протестующих по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Об этом сообщает телеканал 360.

В Санкт-Петербурге 23 января одна из участниц встала на пути ОМОНа, за что один из правоохранителей пнул ее ногой в живот. Женщина упала и получила серьезную травму головы. Позже телеведущий Владимир Соловьев объяснил поведение силовика.