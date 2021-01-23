Женщина пыталась спасти одного из митингующих от задержания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

В Санкт-Петербурге сотрудник ОМОН ударил женщину в живот. Это произошло во время несогласованной акции в поддержку блогера Алексея Навального.

«Зачем вы его схватили, ребята?» — спросила женщина у правоохранителей, которые проводили задержание. Вместо того, чтобы ответить, один из них пнул участницу акции в живот. Она упала на спину и ударилась головой. Как пишет «Фонтанка.ру», пострадавшая вела себя адекватно и только пыталась поговорить с людьми из ОМОНа.

На момент публикации новости URA.RU не удалось получить комментарий от представителей Росгвардии региона и Управление информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На звонок корреспондента никто не ответил.

Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево за многократные нарушения условий испытательного срока по «делу Ив Роше». Его многократно предупреждали о возможности замены условного срока на реальный. Подобные решения ежегодно выносятся в отношении порядка 15 тысяч российских граждан. Данные нарушения не касались того времени, когда он проходил лечение в клинике «Шарите» в Берлине. Химкинский городской суд принял решение арестовать блогера.

Обновлено 22.07: Как сообщил изданию «Подъём» начальник Управления информации ГУ МВД по городу Вячеслав Степченко, полиция сейчас изучает данное видео. Пострадавшую увезли на скорой. По данным telegram-канала Baza, пострадавшей оказалось 54 года. У нее диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, гематому затылка.

Обновлено 22.34: В отношении сотрудника правоохранительных органов, пнувшего женщину в живот возбуждено уголовное дело.