Часть россиян получит ветеранские выплаты к 75-летию Победы

Деньги получат более тысячи ветеранов Севастополя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители осажденного Севастополя получат единоразовые выплаты в размере 75 тысяч рублей в честь 75-летия Победы. Об этом лидер «Единой России» Дмитрий Медведев заявил на втором социальном онлайн-форуме партии. В 2020 году аналогичные выплаты получили ветераны Великой Отечественной войны.

«Надо справедливость восстановить, вне всякого сомнения, жители осажденного Севастополя эту выплату должны получить», — сказал он. Медведев уверен, что с учетом количества людей это будут небольшие деньги, и их можно изыскать. Единовременные выплаты получат более тысячи ветеранов Севастополя, сообщает «Комсомольская правда».

Ранее Минтруд РФ предложил повысить ежемесячные выплаты на размер инфляции ветеранам, Героям Советского Союза, Героям России и другим категориям граждан. Еще ведомство хочет проиндексировать соцвыплаты, компенсации и пособия россиян на 4,9%. Между тем новогодние выплаты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, получили родители 13,7 млн детей, напоминает RT.