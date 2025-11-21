Территория Украины сокращается в ходе ее бедственного положения на фронте, из-за чего она теряет свою ценность в качестве тарана против России для коллективного Запада. Об этом в интервью URA.RU рассказал старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.

«На данный момент все военные действия сопровождаются сокращением территорий, которые контролирует Киев. И если мы продолжим двигаться в таком же темпе, то нынешнее украинское руководство лишится выхода к Черному морю. А это значит, что ценность „Незалежной“ в качестве тарана против России уменьшится для коллективного Запада, что нам выгодно. Я думаю, нужно продолжать спецоперацию, потому что она идет успешно. Украина терпит поражение, несмотря на активную помощь со стороны Европы и частично США», — сообщил политолог Зудин, отвечая на вопрос о том, есть ли для России смысл садиться за стол переговоров вместе с Европой, которая поддерживает исключительно Зеленского.