Путин раскрыл детали обновленного американского плана по урегулированию на Украине

План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине претерпел изменения и теперь состоит из 28 пунктов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

«После переговоров на Аляске с американской стороны наступила определенная пауза. И мы знаем, что это связано с фактическим отказом Украины от предложенного президентом Трампом плана мирного урегулирования», — сказал президент России.

Он также добавил, что именно из-за отказа Украины появилась новая редакция плана урегулирования конфликта уже из 28 пунктов. Совещание с постоянными членами Совбеза РФ было посвящено обсуждению текущей ситуации вокруг украинского конфликта и возможных путей его урегулирования.

