Главу киевского режима готовят к отставке. Если украинский лидер Владимир Зеленский не согласится принять мирный план Трампа, то власти США вынудят его уйти в отставку, чтобы найти вместо него более сговорчивую фигуру, рассказал URA.RU старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.

«Нам не известно содержание телефонных разговоров Зеленского с европейскими лидерами, которые были в последние дни, но, вероятно, ему сделали два предложения: либо продолжить затягивать конфликт, либо добровольно оставить свой пост, заручившись гарантиями личной безопасности со стороны США. И последний сценарий самый вероятный, потому что Трамп будет выглядеть глупо, если снова не добьется своего в погоне за Нобелевской премией мира. В этом случае у него появится более сговорчивая фигура во главе киевского режима, а европейцы получат возможность и дальше надеяться, что она будет отзывчивой не только к давлению со стороны США, но и ЕС», — рассказал URA.RU Зудин.

Учитывая бедственное положение Украины на фронте, Зеленскому необходимо принимать решение как можно быстрее, сообщил эксперт.

Такую мысль выразил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который добавил, что возможности для маневра у украинского руководства «будут сокращаться» из-за потери территорий». «Эффективная работа Вооруженных сил России должна убедить Зеленского и его режим, что лучше договариваться и делать это сейчас», — сказал Песков.

Если Зеленский согласится на отставку, то власти США будут думать, как ему уйти с поста, чтобы это не расценивалось как свержение, отметил Зудин. «А кандидаты на место Зеленского известны. Прежде всего это (экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании, — прим. ред.) Валерий Залужный и (глава ГУР МО Украины, — прим. ред.) Кирилл Буданов*», — конкретизировал эксперт.