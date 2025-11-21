Путин заявил о возможном использовании плана Трампа для мира на Украине
Путин оценил план мирного урегулирования на Украине, предложенный Трампом
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент Российской Федерации Владимир Путин высказал мнение о том, что план, предложенный американским лидером Дональдом Трампом, может стать основой для достижения окончательного урегулирования ситуации на Украине. Об этом российский лидер заявил на совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ 21 ноября.
«Полагаю, что план Трампа может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования», — сказал Путин. Его слова передает РИА Новости.
Ранее старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин рассказал, что президент США Дональд Трамп активно приближает украинский конфликт к завершению. Иностранные СМИ опубликовали мирный план США. Однако американский лидер не уверен в его успехе, поэтому до сих пор не подтвердил его подлинность.
