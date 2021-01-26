В Москве начали задерживать за насилие над силовиками на митингах

Первый задержанный бил полицейского по голове, второй — наехал на сотрудника ведомства Фото: Анна Майорова © URA.RU

Два участника несогласованных акций протеста, прошедших по всей России 23 января, задержаны в Москве. Их обвиняют в насилии над силовиками, сообщает Главное следственное управление СК по Москве.

«В настоящее время двое мужчин задержаны, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Сообщается также, что оба задержанных — уроженцы Калмыкии.

Первый мужчина нанес сотруднику полиции несколько ударов в область головы. Второй участник акции в ответ на требования другого сотрудника полиции остановить автомобиль совершил наезд на правоохранителя.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков защитил представителей силовых органов. Он отметил, что агрессии со стороны протестующих было гораздо больше, чем у правоохранителей.

Между тем сотрудник полиции, пнувший женщину ногой в живот на митинге, принес ей извинения, сообщает RT. Он пришел к ней с цветами.