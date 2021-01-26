В правительстве России обеспокоены распространением в интернете мошеннических схем с использованием «первых лиц государства». К концу февраля компетентным ведомствам поручено проработать способы борьбы с такими ресурсами. Это следует из соответствующего поручения вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
«МВД и Роскомнадзор при участии Генпрокуратуры и Банка России до 25 февраля должны разработать предложения по привлечению к ответственности организаторов мошеннических схем, действующих под видом предоставления выплат от имени РФ, и вовлеченных в эти схемы банков», — пишет газета «
Речь, по данным издания, идет о фейковых сайтах, которые предлагают гражданам социальные выплаты от имени правительства. Рекламные объявления на такие ресурсы c изображением первых лиц государства транслируются на YouTube и Google. При переходе по ссылке пользователям предлагают ввести данные банковской карты для проверки наличия выплат. После этого мошенники списывают деньги.
В Аналитическом центре говорят, что платежные сервисы мошенников обслуживают ВТБ, Минбанк, Челябинвестбанк, Ак Барс банк и «Открытие». В банках утверждают, что борются с подобными мошенниками. Это же говорят и в Google.
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