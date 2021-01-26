26 января 2021

Мошенники от лица первых лиц РФ предлагают фальшивые пособия. МВД поручено решить проблему

© Служба новостей «URA.RU»
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МВД и Роскомнадзору поручено проработать наказание для мошенников Фото: Анна Майорова © URA.RU

В правительстве России обеспокоены распространением в интернете мошеннических схем с использованием «первых лиц государства». К концу февраля компетентным ведомствам поручено проработать способы борьбы с такими ресурсами. Это следует из соответствующего поручения вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

«МВД и Роскомнадзор при участии Генпрокуратуры и Банка России до 25 февраля должны разработать предложения по привлечению к ответственности организаторов мошеннических схем, действующих под видом предоставления выплат от имени РФ, и вовлеченных в эти схемы банков», — пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на поручение. К 15 марта Минцифры РФ и Аналитический центр при правительстве по итогам этих предложений должны подготовить план мероприятий, включая возможную разработку нормативных актов.

Речь, по данным издания, идет о фейковых сайтах, которые предлагают гражданам социальные выплаты от имени правительства. Рекламные объявления на такие ресурсы c изображением первых лиц государства транслируются на YouTube и Google. При переходе по ссылке пользователям предлагают ввести данные банковской карты для проверки наличия выплат. После этого мошенники списывают деньги.

В Аналитическом центре говорят, что платежные сервисы мошенников обслуживают ВТБ, Минбанк, Челябинвестбанк, Ак Барс банк и «Открытие». В банках утверждают, что борются с подобными мошенниками. Это же говорят и в Google.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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