Тиктокер Костя Киевский извинился за нападение на машину ФСБ. Видео

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Репетиция торжественного построения войск Челябинского гарнизона. Челябинск, фсб
Протестующие разбили машину ФСБ на митингах 23 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тиктокер Костя Киевский (Лакеев) извинился перед сотрудниками полиции за нападение на автомобиль силовиков в ходе митингов 23 января. Блогер пообещал, что больше не будет совершать таких поступков.

«Прощу прощения у всех, кто с этим связан. У госслужащих, у полицейских. И больше такого 100% не повторится», — заявил он на видео, опубликованном telegram-каналом Mash.

Лакеев находился среди людей, напавших 23 января на автомобиль сотрудников ФСБ. Тогда протестующие нанесли автомобилю повреждения, а водитель получил травму глаза. 27 января полицейские задержали тиктокеров, участвовавших в нападении на авто.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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