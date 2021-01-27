Протестующие разбили машину ФСБ на митингах 23 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тиктокер Костя Киевский (Лакеев) извинился перед сотрудниками полиции за нападение на автомобиль силовиков в ходе митингов 23 января. Блогер пообещал, что больше не будет совершать таких поступков.

«Прощу прощения у всех, кто с этим связан. У госслужащих, у полицейских. И больше такого 100% не повторится», — заявил он на видео, опубликованном telegram-каналом Mash.

Лакеев находился среди людей, напавших 23 января на автомобиль сотрудников ФСБ. Тогда протестующие нанесли автомобилю повреждения, а водитель получил травму глаза. 27 января полицейские задержали тиктокеров, участвовавших в нападении на авто.