По делу о нападении на машину ФСБ задержаны TikTok-блогеры

Московская полиция задержала TikTok-блогеров, которых подозревают в нападении на машину ФСБ в ходе беспорядков 23 января в столице. Как сообщает telegram-канал Baza, среди них был 18-летний блогер Константин Лакеев, известный на платформе, как Костя Киевский.
«Сегодня он был задержан прямо на территории так называемого „ТикТок-хауса“, в котором проживал вместе с другими коллегами-блогерами. По данным „Базы“, сейчас парень находится у одном из отделов полиции на территории Новой Москвы», — сообщает канал. У Киевского более 800 тысяч подписчиков. По предварительной информации, всего было задержано 12 человек, уточняет telegram-канал Mash.
Константина и остальных подозревают в нападении на машину ФСБ в ходе акции в поддержку блогера Алексея Навального 23 января. Толпа закидала застрявший на Цветном бульваре в пробке автомобиль снежками, затем неизвестные разбили окна и залили водителя слезоточивым газом.
В различных городах России 23 января прошли несогласованные акции в поддержку блогера Алексея Навального. Он был задержан за многократные нарушения условий испытательного срока по «делу Ив Роше» в аэропорту Шереметьево. Федеральная служба исполнения наказаний попросила заменить Навальному условный срок на реальный. Ежегодно такое решение принимается в отношении около 15 тысяч граждан России. Речь не идет о времени, когда блогер находился в иностранной клинике. Навального объявили в розыск после окончания лечения. Химкинский городской суд принял решение арестовать блогера до 15 февраля.
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