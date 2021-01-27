Топ-менеджер УГМК испытал на себе вакцину от COVID. Сейчас она доступна всем сотрудникам

27 января 2021 в 15:30 Размер текста - 17 +

С начала пандемии в компании уже переболели коронавирусной инфекцией от 7% до 20% работников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Холдинг УГМК (Верхняя Пышма, Свердловская область) начал массовую вакцинацию сотрудников от коронавирусной инфекции. В числе первых привившихся — топ-менеджер медной компании. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга. «Вакцинация для сотрудников УГМК является бесплатной и добровольной. Спасибо руководству, что позаботилось о доступности вакцины для сотрудников. Лично я сегодня, осознанно разобравшись в механизме работы вакцины, а поэтому, не колеблясь, поставил прививку и чувствую себя хорошо. Считаю, что все сделал правильно, и хочу призвать своих коллег, знакомых, жителей Свердловской области и других регионов», — поделился впечатлениями начальник пресс-службы УГМК Алексей Свалов. С начала пандемии в компании уже переболели коронавирусной инфекцией от 7% до 20% работников. Первая партия вакцины «Спутник V» получена через лицензированную организацию «УГМК-Здоровье». В пресс-службе уточнили, что со следующей недели вакцинация начнется на предприятиях УГМК и за пределами Свердловской области. Работникам будут ставить прививку в два этапа, после чего в течение трех недель у них сформируются антитела. Как показывают результаты исследований, в результате риск заболевания практически сводится к нулю. УГМК — крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. В состав холдинга входит более 40 предприятий в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, а также в других регионах страны и за рубежом. Начальник пресс-службы УГМК Алексей Свалов поставил себе вакцину от коронавируса Фото: УГМК Со следующей недели вакцинация начнется на предприятиях УГМК за пределами Свердловской области Фото: УГМК Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.