Рейс из Нижневартовска в Тюмень задерживается на 14 часов

Рейс из Нижневартовска в Тюмень задерживается по техническим причинам Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Авиарейс из Нижневартовска (ХМАО) до Тюмени задерживается на 14 часов. Об этом сообщается на сайте международного аэропорта имени В. И. Муравленко.

«Вылет. Тюмень, 23:30 (25 ноября). Задержан до 26.11, 14:00», — сообщается на сайте.

Задержка связана с техническими причинами. Также из-за метеоусловий до 27 ноября перенесен вылет рейса до села Корлики.