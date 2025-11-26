Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Рейс из Нижневартовска в Тюмень задерживается на 14 часов

26 ноября 2025 в 10:41
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Рейс из Нижневартовска в Тюмень задерживается по техническим причинам

Рейс из Нижневартовска в Тюмень задерживается по техническим причинам

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Авиарейс из Нижневартовска (ХМАО) до Тюмени задерживается на 14 часов. Об этом сообщается на сайте международного аэропорта имени В. И. Муравленко.

«Вылет. Тюмень, 23:30 (25 ноября). Задержан до 26.11, 14:00», — сообщается на сайте.

Задержка связана с техническими причинами. Также из-за метеоусловий до 27 ноября перенесен вылет рейса до села Корлики.

Ранее URA.RU писало о задержке нескольких вылетов и прилетов в аэропорту Сургута. Изменения в графике были связаны с сильной метелью

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал