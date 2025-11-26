Рейс из Нижневартовска в Тюмень задерживается на 14 часов
Фото: Александр Елизаров © URA.RU
Авиарейс из Нижневартовска (ХМАО) до Тюмени задерживается на 14 часов. Об этом сообщается на сайте международного аэропорта имени В. И. Муравленко.
«Вылет. Тюмень, 23:30 (25 ноября). Задержан до 26.11, 14:00», — сообщается на сайте.
Задержка связана с техническими причинами. Также из-за метеоусловий до 27 ноября перенесен вылет рейса до села Корлики.
Ранее URA.RU писало о задержке нескольких вылетов и прилетов в аэропорту Сургута. Изменения в графике были связаны с сильной метелью
