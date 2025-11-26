Челябинский мэр Лошкин рассказал о некомфортном плане, поставленном перед командой год назад

Сфера ЖКХ - одна из приоритетных в Челябинске, говорит Лошкин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Решение проблем в сфере ЖКХ было приоритетной задачей в Челябинске год назад и является ей сейчас. В начале своей работы на посту главы города Алексей Лошкин поставил перед командой, работающей в этой сфере, некомфортный план, который успешно реализуется. Об этом заявил сам Лошкин во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.

«Я чувствовал и как житель города важность мероприятий в сфере ЖКХ. В Челябинске год назад более 50% сетей находились за пределами нормативного использования. Я поставил перед своей командой, перед теми, кто работает в данной сфере, достаточно некомфортный для них план. Мы наметили направления, где они будут работать, и приступили к исполнению», — сообщил Лошкин во время пресс-конференции, передает с места события корреспондент URA.RU.

На сегодняшний день по сетям теплоснабжения произведена замена, ремонт, капитальный ремонт. Силами ресурсоснабжающей организации «УСТЭК» отремонтировано 33 километра сетей, силами МУП ЧКТС — 2,7 километра. У МУП ПОВВ до конца года в плане стоит 65 километров сетей. Итого было отремонтировано более 102,7 километров коммунальных сетей в Челябинске в 2025 году.

«Это более 3% от общего количества трубопроводов в Челябинске. Согласно системе надежности коммунальных сетей при строительстве от 3 до 5% сетей в год можно обеспечить надежность работы всей системы тепловодоснабжения. К этим цифрам мы и стремились. Будем продолжать», — добавил Лошкин.