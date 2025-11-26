ФСБ задержала Максима Яцуна Фото: Сергей Петров

В Челябинской области сотрудники УФСБ по региону разгромили майнинговую ферму. Как пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства, владелец вместе со своими сообщниками наживался на махинациях с подложными документами, которые направлялись в ООО «Уралэнергосбыт». По данным URA.RU, речь идет о сыне челябинского политика Андрея Яцуна — Максиме.

«Злоумышленники, вступив в сговор в целях личного обогащения, в период с ноября 2024 года по апрель 2025 года неоднократно предоставляли гарантированному поставщику электроэнергии ООО „Уралэнергосбыт“ фиктивную отчетную документацию, содержащую заниженные сведения об объемах и мощностях электроэнергии, потребленной энергоустановкой для функционирования оператора майнинговой инфраструктуры. В результате противоправных действий причинен ущерб в сумме свыше 121 млн рублей. Полученными незаконным путем денежными средствами лица распорядились по своему усмотрению», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

По данным URA.RU, Яцун-младший предоставлял площадку для размещения майнингового оборудования третьим лицами и сам размещался на ней. Никто из них не платил за потребляемую электроэнергию. Сейчас в отношении майнеров возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Им грозит до 10 лет колонии.

При этом, по словам источника, Яцун-младший уже находится под «уголовкой». Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он ненадлежащим образом расходовал средства при строительстве дома №84 по проспект Макеева в Миассе. Дом возводит ООО «Специализированный застройщик „Доминанта“. По данным СБИС, компания зарегистрирована в 2023 году в Челябинске. Владельцем и директором является Максим Яцун.

Максим Яцун является сыном Андрея Яцун. Яцун-старший пришел в политику в 2009 году, попытавшись баллотироваться в гордуму Челябинска. После он несколько раз пытался пробиться в заксобрание региона. А в 2018 году, после неудачной попытки стать депутатом Госдумы, Яцун-старший подал документы для участия в выборах президента РФ.