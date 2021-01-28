В НАТО намерены сделать так, чтобы Россия также начала увеличивать расходы на оборону, сказал Александр Жилин Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Североатлантический альянс (НАТО) намерен втянуть Россию в новую гонку вооружений. Так в разговоре с URA.RU полковник запаса РФ, военный эксперт Александр Жилин прокомментировал призыв генсека НАТО Йенса Столнтенберга увеличить оборонные расходы для обеспечения готовности к «агрессивным действиям» России.

«Здесь уже очевидно, что нас будут упорно пытаться втянуть в гонку вооружений. Англо-саксы никогда не отказываются от тех удачных проектов, которые они реализовали. А они реализовали этот проект против Советского Союза», — объяснил URA.RU Жилин. По его словам, в НАТО намерены сделать так, чтобы Россия также наращивала расходы бюджета на оборонку, однако именно это и привело к распаду СССР, напомнил военный эксперт.

«Основная цель вообще всего, что происходит против России, это создать такие условия, чтобы мы приняли любой ультиматум Запада, как приняли при [первом президенте СССР Михаиле] Горбачеве. Любой ультиматум, дескать, эти условия они уже будут по совокупности такого уровня, что страна будет на грани вообще выживания», — высказался Жилин.

Профессор кафедры политологии и социологии Университета имени Плеханова Андрей Кошкин отметил, что в призыве Столтенберга есть и финансовая сторона вопроса. «Любой структуре хотелось бы, чтобы финансовый ручеек, который втекает в их карманы, он не то, чтобы не прерывался, а увеличился по объему. Что для этого надо? А для этого надо запугать государства, запугать обывателя европейского континента для того, чтобы выдавливать из них эти деньги», — сказал собеседник агентства.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал членов военного комитета альянса поддерживать оборонный потенциал их стран, чтобы оставаться готовыми реагировать на «агрессивные действия» России. Также в Североатлантическом альянсе объявили готовность ответить на военные действия против Китая, пишет RT.