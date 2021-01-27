Из-за пандемии в Тюмени вырос спрос на загородные дома

В Тюменской области спрос на загородные дома вырос в 2,1 раза Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В 2020 году спрос на аренду загородных домов в Тюменской области вырос в 2,1 раза по сравнению с аналогичными показателями 2019 года. Об этом URA.RU сообщили в сервисе «Авито.Недвижимость».

«Спрос на загородную недвижимость в Тюменской области в 2020 году относительно показателей 2019 на вырос в 2,1 раза. Максимальное увеличение спроса было зафиксировано в Ленинградской области — в три раза. Кроме этого, в 2,9 раза вырос интерес к аренде загородной недвижимости вырос в Тверской области и в 2,6 раза — в Забайкальском крае», — отметили аналитики сервиса.

Там уточнили, что стоимость аренды загородной недвижимости в Тюменской области снизилась на 12% и составила приблизительно семь тысяч рублей за сутки. Эксперты установили, что на эти показатели повлияла и пандемия коронавируса.

«В целом жители России активнее всего интересовались краткосрочной арендой недвижимости в своем или соседнем регионе. Во многом это объясняется желанием обезопасить себя на фоне пандемии: путешественники в 2020 году предпочитали отдыхать в областях, куда можно добраться на личном транспорте с минимальным количеством контактов и жить изолированно», — отметил руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин в исследовании.

В 2020 году чаще всего жители Тюменской области интересовались ценами на краткосрочную аренду загородной недвижимости в собственном регионе. Также они запрашивали стоимость аналогичных услуг в Краснодарском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.