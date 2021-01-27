Свердловский центр «Э» встречается со студентами перед протестами

Мероприятие прошло 28 января — за несколько дней до несанкционированной акции сторонников Навального Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Студентов Уральского государственного экономического университета пригласили на встречу с сотрудниками центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по Свердловской области (Центр «Э»). Об этом сообщил общественник Алексей Беззуб. Мероприятие прошло 28 января — за несколько дней до повторной несанкционированной акции сторонников блогера Алексея Навального.

«Нужна ваша помощь. Сегодня встреча с центром противодействия экстремизма. Нужно 40 человек. Очень срочно нужны люди», — написано на скриншоте сообщения, которое опубликовал Беззуб на своей странице в Facebook.

В пресс-службе УрГЭУ URA.RU подтвердили факт мероприятия, но назвали «ерундой» версию о связи встречи с несанкционированными митингами. «Это было плановое мероприятие. Оно не связано с протестами. Такие [мероприятия] у нас проходят регулярно. Примерно раза два в год, не чаще», — уточнили там.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых в беседе с корреспондентом URA.RU также подтвердил, что это было «плановое стандартное профилактическое мероприятие». «Встречи с молодым поколением представители МВД проводят ежегодно на регулярной основе», — уточнил Горелых.

Алексей Навальный был задержан за нарушения условий испытательного срока, на котором находился с 2015 года по приговору о мошенничестве по делу Ив Роше. ФСИН попросила заменить Навальному условный срок на реальный из-за систематической неявки в правоохранительные органы. Лечение блогера в клинике Charite закончилось в сентябре, однако он остался в Германии. После ареста Навального его сторонники объявили об организации несанкционированных митингов по всей России 23 января. Повторная акция запланирована на 31 января.