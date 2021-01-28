Суд признал законным арест Навального

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В СИЗО Алексей Навальный останется до 15 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Дело Алексея Навального

Московский областной суд признал законным 30-дневный арест блогера Алексея Навального, задержанного после прилета в Россию из Германии. Заседание проходило в открытом режиме.

«Выслушав мнения сторон, суд решил отклонить жалобу Алексея Навального, которому решением Химкинского городского суда Подмосковья продлен срок задержания на 30 суток. Решение суда первой инстанции признать законным», — пишет ТАСС со ссылкой на вердикт. В СИЗО блогер останется до 15 февраля.

В России 23 января прошли несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального, сообщает RT. На акциях проходили задержания участников. Из-за беспорядков возбудили уже 20 уголовных дел. При этом Следственный комитет и Верховный суд России одобрили законопроект о лишении свободы за призывы к участию на акциях несовершеннолетних граждан, сообщает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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