Суд признал законным арест Навального

Московский областной суд признал законным 30-дневный арест блогера Алексея Навального, задержанного после прилета в Россию из Германии. Заседание проходило в открытом режиме.
«Выслушав мнения сторон, суд решил отклонить жалобу Алексея Навального, которому решением Химкинского городского суда Подмосковья продлен срок задержания на 30 суток. Решение суда первой инстанции признать законным», — пишет ТАСС со ссылкой на вердикт. В СИЗО блогер останется до 15 февраля.
В России 23 января прошли несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального, сообщает RT. На акциях проходили задержания участников. Из-за беспорядков возбудили уже 20 уголовных дел. При этом Следственный комитет и Верховный суд России одобрили законопроект о лишении свободы за призывы к участию на акциях несовершеннолетних граждан, сообщает «Национальная служба новостей».
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