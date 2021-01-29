Слепаков раскритиковал протесты и получил ответ от Юлии Навальной

Не все остались довольны творчеством Семёна Слепакова Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Резидент Comedy Club музыкант Семен Слепаков получил неожиданную реакцию после публикации в Instagram стихотворения, посвященного недавним акциям протеста. Подписчики артиста и некоторые знаменитости обвинили его в резкой смене политической позиции. Не согласились с комиком артист Максим Галкин и жена Алексея Навального — Юлия.

«Добрые блюстители легитимных мер глаз сожгли водителю за номер «а эм эр», — начинается стихотворение Слепакова. На протяжении десяти четверостиший артист, зачастую с использованием ненормативной лексики, иронизирует над участниками несогласованных митингов, обвиняя их в том, что «в борьбе со злом они сами стали злом».

Стихотворение большинство пользователей не оценили. Так, жена блогера Алексея Навального Юлия отметила: «Какой Семён молодец, упорный. Не оставляет надежду стать акционером ОАО „Газпром“». Помощник Навального Леонид Волков обвинил артиста в работе на Кремль.

Кроме того, в комментариях к посту Слепакова отметился и российский юморист Максим Галкин. Он также обвинил артиста в «услужении самодержавию», процитировав ему слова Григория Белинского.

Нашлись и те, кто разделил точку зрения Слепакова. Оппозиционно настроенных пользователей уличили в том, что они клеймят каждого, кто не согласен с их мнением.