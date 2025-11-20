Путин снова облачился в военную форму. Фото
Владимир Путин облачился в военную форму
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Российский президент Владимир Путин встретился с военным командованием российской армии, облачившись в военную форму. Соответствующие кадры опубликовал телеканал «Россия 24». До этого президент надевал форму в конце октября.
На кадрах видно, как Путин проходит по коридору вместе с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым. До этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что Путин провел встречу с высшим командованием.
В ходе совещания обсудили обстановку вокруг Купянска и Константиновки, а также затронули краматорское направление. Президент РФ в целом посетил один из командных пунктов группировки «Запад». В прошлый раз Путин в военной форме приехал на пункт управления СВО в конце октября.
Владимир Путин посетил штаб группировки «Запад»
Фото: телеканал «Россия 24»
