Путин провел экстренную встречу с высшим военным руководством страны

20 ноября 2025 в 23:14
Владимир Путин провел встречу с командованием армии ВС РФ

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин провел совещание с высшим командованием российской армии и посетил один из закрытых пунктов. Глава страны ознакомился с обстановкой на константиновском и краматорском направлениях. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 

«В ходе визита президент Путин провел совещание и выслушал подробные доклады о ситуации в Константиновске, на Краматорском направлении и вокруг Купянска. Владимир Путин отметил успешное выполнение задач, поставленных на предыдущем аналогичном совещании 25 октября, и высоко оценил работу командного и личного состава», — подчеркнул Песков в ходе общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад». В мероприятии приняли участие начальник Генерального штаба, начальник Главного оперативного управления, командующие Южной группой войск и группировкой «Запад».

В ходе совещания были рассмотрены актуальные вопросы, связанные с текущей ситуацией на указанных направлениях. Президент акцентировал внимание на важности дальнейшего эффективного выполнения поставленных задач.

