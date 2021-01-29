МВД перекроет центр Москвы из-за протестов

В воскресенье, 31 января, движение по центру Москвы будет ограничено для пешеходов из-за возможных несанкционированных акций. Будут закрыты семь станций метро. Об этом сообщает ГУ МВД столицы.
«В связи с поступающими призывами граждан к участию в несанкционированных акциях сообщаем, что 31 января в центральной части Москвы будут введены ограничения для передвижения пешеходов. Кроме этого, с 08:00 часов будут на вход и выход закрыты станции московского метрополитена», — говорится в сообщении.
В МВД уточнили, что для входа и выхода будут закрыты станции «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Кузнецкий мост», «Лубянка», «Китай-город». Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции. Кроме этого, в центре столицы закроют рестораны, магазины и ограничат продажу алкоголя в стеклянной таре, сообщает ТАСС.
23 января в России прошли несогласованные митинги в поддержку блогера Алексея Навального, на 31 января готовятся новые акции. Известно, что через соцсети к их участию активно призывали детей. Генпрокуратура просила заблокировать соответствующие ресурсы. Также о призывах к незаконным митингам заявила Лига безопасного интернета, пишет агентство Nation News. Организация потребовала прекратить распространение экстремистских материалов.
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