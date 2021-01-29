Российский истребитель перехватил самолет-разведчик ВВС Норвегии

Российский истребитель МиГ-31 в небе над Баренцевым морем перехватил самолет-разведчик «Флакон-20» ВВС Норвегии. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.
«Российскими средствами контроля воздушного пространства над территорией Норвегии была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель», — цитирует сообщение RT.
Экипаж российского МиГ-31 сопроводил норвежский самолет над акваторией Баренцева моря. Отмечается, что полет проходил в полном соответствии с международными правилами. Нарушения границы РФ не было допущено.
Ранее сообщалось, что военные США и НАТО в последнее время активизировались в непосредственной близости от границ России. В качестве примера активности НАТО были названы полеты иностранных военных самолетов и присутствие военно-морских сил альянса в Баренцевом, Балтийском и Черном морях. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин призвал стрелять в провокаторов у границ России. Он предложил открывать огонь сначала в воздух, а затем уже в противника, если он пересек без согласования российские границы.