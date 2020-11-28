В Госдуме призвали стрелять в провокаторов у границ России

Российские военные должны отвечать на провокации у своих границ, считает депутат Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Стрелять сначала в воздух, а затем уже в противника, если он пересек без согласования российские границы. С таким предложением выступил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Депутат отмечает, что России стоит жестко отвечать на провокации, которые происходят у ее границ. В интервью радиостанции «Говорит Москва» Шерин говорит о том, что письма и сдержанные слова не помогают.

«Мы как-то стесняемся в нашей стране называть вещи своими именами. А своими именами — это когда идет предупредительный выстрел в воздух, а потом на поражение. Вот если наши границы кто-то нарушает, то, наверное, сначала стрелять надо в воздух — можно дважды, три раза. Если не помогает, надо уничтожать противника», — заявил депутат.

Парламентарий говорит, что Россия придерживается мирного разрешения конфликта, но нельзя «сдержанно» реагировать, когда сбивают наши самолёты и вертолеты. Здесь нужно определить для себя четкую грань: там, где мы сдержанные и там, где речь идет о репутации государства, престижа нации», — заявил Шерин.

Днем, 28 ноября, российский истребитель Су-27 перехватил над Черным морем самолет-разведчик ВВС США. Отмечается, что полет истребителя соответствовал международным правилам использования воздушного пространства и границы РФ нарушены не были. До этого, в октябре, российский истребитель Су-27 сопроводил над водами Балтийского моря американский самолет-разведчик U-2S и германский самолет патрульной авиации Р-3С Orion, пишет телеканал 360. Шерин считает, что причины этих провокаций со стороны США кроются в спокойном отношении России к выпадам Турции и Азербайджана, которые ранее сбили российские самолет и вертолет.