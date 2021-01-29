МВД подготовило новые изменения для российских водителей

С 1 июня МВД планирует ввести новый перечень нарушений, при которых запрещается пользоваться автомобилем. Об этом говорится в проекте постановления правительства.
«Одно из главных новшеств — это запрет на использование летней резины зимой и зимней летом, также нельзя пользоваться автомобилем, если зимние шины установлены не на всех колесах», — передает ТАСС.
Кроме того, водителей обяжут ставить колеса того размера, который предусмотрен изготовителем машины. В постановлении прописано, что на авто нельзя будет передвигаться при наличии надрывов на ремнях безопасности или их отсутствии. Запретят ездить на машине даже в том случае, если ремень не втягивается в катушку. Владельцы битопливных автомобилей должны будут предоставить на каждый газовый баллон паспорт, оформленный изготовителем. В противном случае передвижение на транспортном средстве запрещается.
Ранее Егор Редин в интервью агентству «Прайм» заявил, что с 2021 года в России появятся новые штрафы в КоАП РФ для автомобилистов. Среди них оказалась норма, согласно которой автолюбителям будут назначать штраф от 1 до 3 тысяч рублей за оставление разукомплектованных машин или за брошенный автомобиль. Однако автоэксперт Петр Шкуматов опроверг эту информацию. В разговоре с URA.RU Шкуматов уточнил указанный Рединым проект КоАПа не был принят, его отправили на доработку.
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