Водителей предупредили о новых штрафах с января

Водителей будут штрафовать за брошенные авто и езду по газонам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С этого года в КоАП появилась норма «Нарушения требований в области благоустройства территории, совершенные с использованием транспортных средств». Согласно документу, оставление разукомплектованных или брошенных автомобилей повлечет за собой предупреждение или штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Об этом журналистам рассказал управляющий партнёр юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

«В неюридической среде такую меру уже прозвали как «штраф за автохлам». Чтобы внести ясность, какие машины относятся к «хламу», Минюст определил, что под разукомплектованными автомобилями подразумеваются «транспортные средства, у которых отсутствуют одна или несколько кузовных деталей, предусмотренных конструкцией: капот, дверь, замок двери кузова или кабины, запор горловин цистерн, пробки топливного бака», — пишет агентство «Прайм» со ссылкой на собеседника. При этом, по его словам, что именно следует считать «брошенными» автомобилями, в КоАП не уточняется.

Кроме того, за мойку машины в запрещенных местах водителей будут штрафовать до 2 тысяч рублей; за остановку и езду по газонам — от 1,5 до 4 тысяч; за стоянку или проезд по детским площадкам — от 2 до 5 тысяч; за отказ от прохождения медосвидетельствования при наличии в салоне несовершеннолетнего водителя ждет штраф до 50 тысяч и лишение прав на срок от 2 до 3 лет.