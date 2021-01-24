Автоэксперт указал на ошибку с новым штрафом для водителей

Российским водителям не стоит ждать нового штрафа за брошенный автомобиль в 2021 году Фото: Екатерина Сычкова

Координатор движения «Общество синих ведерок», автоэксперт Петр Шкуматов опроверг сообщения в СМИ о том, что с 2021 года в России начала действовать новая норма КоАП «Нарушения требований в области благоустройства территории, совершенные с использованием транспортных средств». В разговоре с URA.RU Шкуматов предположил, что юрист Егор Редин, заявивший о штрафе за брошенные авто, мог сослаться на новый проект КоАПа, который не был принят и отправлен на доработку.

Ранее Егор Редин в интервью агентству «Прайм» заявил, что с 2021 года в России появятся новые штрафы в КоАП РФ для автомобилистов. Среди них оказалась норма, согласно которой автолюбителям будут назначать штраф от 1 до 3 тысяч рублей за оставление разукомплектованных машин или за брошенный автомобиль.

Как объяснил Шкуматов, в новом проекте КоАП та норма, о которой говорил Редин, находилась под статьей 16.10. Однако в действующем КоАП в указанной статье прописана норма «Несоблюдение порядка таможенного транзита», — отметил автоэксперт. «В новом кодексе поменялась нумерация статей, и [статья] 16.10 из нового кодекса, проект которого убрали с федерального портала проектов нормативных правовых актов, отправив на доработку», — сказал Шкуматов.

«Это проект КоАП РФ. Ничего не принимали. Редин взял эту информацию из проекта, который отозван, который признан нуждающимся в доработке. Мы не знаем сохранится ли эта статья, переформулируют ли ее», — отметил автоэксперт.

URA.RU обратилось за комментарием к Редину. В разговоре с корреспондентом агентства юрист отказался отвечать на вопрос по телефону и попросил направить вопросы в письменном виде, что было сделано. На момент публикации ответа не поступило.

В конце июля 2020 года Минюст РФ завершил повторное публичное обсуждение проектов нового КоАП. Первая редакция документа была подвергнута жесткой критике со стороны парламентариев за кратное увеличение штрафов. В октябре прошлого года член рабочей группы по подготовке проекта кодекса Дмитрий Вяткин выразил мнение, что доработка займет несколько месяцев.