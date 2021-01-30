30 января 2021

Олег Скрипка назвал русскоязычных украинцев резидентами страны

© Служба новостей «URA.RU»
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Фото. Пермь., флаг украины
Русскоязычное население Украины — резиденты страны, считает Олег Скрипка Фото: Василий Заболотных © URA.RU

Русскоязычное население Украина является не более чем резидентами этой страны. Такое мнение выразил лидер украинской группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка.

«Люди, которые в Украине живут в русскоязычном пространстве, они являются просто резидентами Украины. <…> Они не украинцы, но резиденты Украины. Ну я себе так придумал», — сказал музыкант в эфире «4 канала» [цитата по РИА «Новости»]. Скрипка также добавил, что люди, создающие русскоязычный контент, являются частью культурного пространства РФ.

Ранее журналист Дмитрий Гордон выразил мнение, что политика украинизации может привести к распаду Украины. Подобные решения официального Киева озлобят и оттолкнут людей — особенно остро эта проблема может возникнуть на юго-востоке страны, считает он. С 16 января сотрудники супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания на Украине обязаны обслуживать посетителей только на украинском. За невыполнение данного правила предусмотрены штрафные санкции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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