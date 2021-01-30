Олег Скрипка назвал русскоязычных украинцев резидентами страны

Русскоязычное население Украина является не более чем резидентами этой страны. Такое мнение выразил лидер украинской группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка.
«Люди, которые в Украине живут в русскоязычном пространстве, они являются просто резидентами Украины. <…> Они не украинцы, но резиденты Украины. Ну я себе так придумал», — сказал музыкант в эфире «4 канала» [цитата по РИА «Новости»]. Скрипка также добавил, что люди, создающие русскоязычный контент, являются частью культурного пространства РФ.
Ранее журналист Дмитрий Гордон выразил мнение, что политика украинизации может привести к распаду Украины. Подобные решения официального Киева озлобят и оттолкнут людей — особенно остро эта проблема может возникнуть на юго-востоке страны, считает он. С 16 января сотрудники супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания на Украине обязаны обслуживать посетителей только на украинском. За невыполнение данного правила предусмотрены штрафные санкции.
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