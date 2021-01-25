Гордон раскрыл, что приведет Украину к окончательному распаду

Укранизация может погубить страну Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Политика украинизации может привести к распаду Украины. Об этом заявил журналист Дмитрий Гордон.

«Я считаю, что этот шаг (украинизация — прим. ред.) разъединяет, он способствует тому, что от Украины могут остаться клочки», — сказал Гордон в эфире телеканала «Украина 24». По его мнению, подобные действия официального Киева озлобят и оттолкнут людей — особенно остро эта проблема может возникнуть на юго-востоке страны.

С 16 января сотрудники супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания на Украине обязаны обслуживать посетителей только на украинском. За невыполнение данного правила предусмотрены штрафные санкции. Вместе с тем Госдума РФ приняла заявление о недопустимости притеснения русского языка и русских людей на Украине и призвала украинские власти отказаться от такой политики, пишет «Национальная служба новостей».