30 января 2021

Власти РФ меняют Трудовой кодекс из-за коррупции чиновников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд над бывшим членом Совета Федерации от Челябинской области, координатором «Единой России» по вопросам экологии Константином Цыбко. Озерск, цыбко константин, бутафорские деньги
В Трудовом кодексе пропишут случаи, когда чиновники не будут нести ответственность за нарушение антикоррупционного закона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Условия освобождения от ответственности чиновников за коррупцию по не зависящим от них обстоятельствам правительство РФ намерено прописать в Трудовом кодексе. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму и будет рассмотрен 9 февраля.

«В Трудовом кодексе РФ могут зафиксировать случаи, когда чиновники не будут нести ответственность за нарушение антикоррупционных запретов, ограничений и требований, допущенные по не зависящим от них обстоятельствам», — пишет «Парламентская газета». Издание уточняет, что после изменения статей ТК 349-1 и 349-2, по решению следствия чиновник будет освобожден от ответственности за коррупционное правонарушение, если оно «произошло из-за независящих от него обстоятельств». Под этими обстоятельствами подразумеваются стихийные бедствия, пожары, эпидемии, забастовки, а также военные действия, теракты, запреты и ограничения, принимаемые государством.

При этом в законопроекте уточняется, что «независящими обстоятельствами» не могут быть признаны «регулярно повторяющиеся и прогнозируемые события и явления, а также обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий физического лица, ссылающегося на наличие этих обстоятельств». Документ предполагает, что чиновник должен будет в срок не позднее месяца со дня прекращения действия «независящих от него обстоятельств» вновь обеспечить соблюдение антикоррупционных норм закона.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...