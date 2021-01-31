Полиция спасла человека, облившегося горючим в Москве

Пострадавшего удалось спасти благодаря полиции и прохожим Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

В Москве во время несанкционированной акции протеста в поддержку блогера Алексея Навального мужчина пытался покончить с собой. Об этом сообщили в пресс-службе городского ГУ МВД России.

«Подручными средствами пожаротушения и личным форменным обмундированием полицейский, а также присутствовавшие на месте происшествия граждане, в течение нескольких секунд погасили пламя», — говорится в сообщении. Инцидент произошел возле Большой Бронной, 29. Пострадавшего увезли на автомобиле скорой помощи. По предварительным данным, причиной его поступка стали личные имущественные отношения.

Митинги, которые прошли сегодня в нескольких городах, почти завершились. Организаторы не подавали заявки о их проведении и 23, и 31 января. Поводом для организации несанкционированных протестов по всей стране считают задержание блогера Алексея Навального за нарушение условий испытательного срока, на котором он находился с 2015 года по делу «Ив Роше». После ареста блогера вышел его фильм, где президенту России Владимиру Путину приписали владение «дворцом» в Геленджике. Сам российский лидер эту информацию опроверг, а бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром объекта.