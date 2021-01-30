На Дальнем Востоке начались несанкционированные и несогласованные митинги в поддержку блогера Алексея Навального. Уже есть задержанные.
«На главной площади Петропавловска-Камчатского собрались протестующие. Трех участников несогласованной акции задержала полиция», — сообщает «Коммерсант». Как пишет издание, полицейские задержали представителя регионального отделения партии «Яблоко» Виктора Холманских.
Первые несогласованные митинги прошли 23 января в 129 городах. Полиция задержала более 4 тысяч человек. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила, что среди задержанных было около трехсот несовершеннолетних. В Следственном комитете РФ расследуют 21 уголовное дело, в том числе, о хулиганстве, применении насилия к полицейским и нарушении санитарно-эпидемиологических норм, сообщает телеканал 360.
Блогер Алексей Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево за многократные нарушения условий испытательного срока по «делу Ив Роше». ФСИН попросила заменить Навальному условный срок на реальный, пишет агентство Nation News. Ежегодно такое решение принимается в отношении около 15 тысяч россиян. Генпрокуратура РФ напоминает гражданам, что участие в незаконных мероприятиях, применение насилия и другие противоправные действия ведут к уголовной ответственности.
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