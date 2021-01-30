30 января 2021

В России начались незаконные акции в поддержку Навального. Уже есть задержанные

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Несанкционированный митинг в поддержку Алексея Навального. Москва, митинг, шествие, протест, навальнинг, москва, задержание
Полицейские в Петропавловске-Камчатском задержали троих протестующих Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Дело Алексея Навального

На Дальнем Востоке начались несанкционированные и несогласованные митинги в поддержку блогера Алексея Навального. Уже есть задержанные.

«На главной площади Петропавловска-Камчатского собрались протестующие. Трех участников несогласованной акции задержала полиция», — сообщает «Коммерсант». Как пишет издание, полицейские задержали представителя регионального отделения партии «Яблоко» Виктора Холманских.

Первые несогласованные митинги прошли 23 января в 129 городах. Полиция задержала более 4 тысяч человек. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила, что среди задержанных было около трехсот несовершеннолетних. В Следственном комитете РФ расследуют 21 уголовное дело, в том числе, о хулиганстве, применении насилия к полицейским и нарушении санитарно-эпидемиологических норм, сообщает телеканал 360.

Блогер Алексей Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево за многократные нарушения условий испытательного срока по «делу Ив Роше». ФСИН попросила заменить Навальному условный срок на реальный, пишет агентство Nation News. Ежегодно такое решение принимается в отношении около 15 тысяч россиян. Генпрокуратура РФ напоминает гражданам, что участие в незаконных мероприятиях, применение насилия и другие противоправные действия ведут к уголовной ответственности.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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