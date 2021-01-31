31 января 2021

Роспотребнадзор вскрыл схему мошенничества с лекарствами от COVID

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Мошенники все чаще переходят в интернет Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Роспотребнадзор рассказал о мошенниках, которые во время пандемии коронавируса пытаются продавать специальные лекарства от инфекции. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Правильным решением будет не вступать в контакт с лицами, предлагающими купить „волшебный прибор“ или „чудо-таблетку“. Как правило, мошенники прекращают общение, если начать более подробно расспрашивать о фирме-продавце и производителе прибора, протоколах клинических исследований лекарства», — поясняется на сайте ведомства. Также специалисты Роспотребнадзора предупреждают, что мошенники могут также предлагать купить обычные очистители воздуха или, например, защитные маски по завышенной цене.

В ведомстве также предупреждают, что мошенники могут просить пожертвовать деньги на помощь пожилым гражданам, на лечение детей и взрослых, заболевших коронавирусом. Также не стоит верить сообщениям о предложении работы под предлогом корпоративных ссылок.

Также продолжают свою деятельность телефонные мошенники. Представители Банка России предупредили россиян, что сейчас все чаще они представляются не представителями банков, а полицейскими, пишет «Дни.ру». Также мошенники используют изображение первых лиц государства и предлагают людям оформить банковские карты для получения соцвыплат, сообщает «Утро.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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